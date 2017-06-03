Бразильский боец Силва хотел бы провести реванш с Минаковым

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Антонио Силва хотел бы провести реванш с россиянином Виталием Минаковым. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

В пятницу Силва техническим нокаутом проиграл Минакову в рамках организации Fight Nights Global. Турнир входил в спортивную программу Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Я хочу поблагодарить Виталия за этот бой, он отлично его провел. Я был бы не против реванша, но это нужно спросить у руководства Fight Nights. Сейчас я хочу немного отдохнуть", - сказал Силва.

32-летний Минаков остается непобежденным, одержав 20-ю победу в смешанных единоборствах (18 - досрочно). Ранее он регулярно проводил поединки под эгидой одной из крупнейших компаний по организации боев по смешанным единоборствам Bellator, завоевав в 2013 году чемпионский пояс в тяжелом весе. Был лишен пояса в 2016 году из-за длительного неучастия в боях.

37-летний Силва имеет в активе 32 боя в смешанных единоборствах, одержав 19 побед (17 - досрочно), потерпев 11 поражений и сведя один поединок вничью. Ранее он также выступал в Bellator, а также в самой популярной организации смешанных боев Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На протяжении карьеры бразилец проводил поединки с такими известными бойцами, как голландец Алистар Оверим (победа), американец Даниэль Кормье (поражение) и россиянин Федор Емельяненко (победа).