Федор Емельяненко отправится в США на бой с Митрионом 15 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Знаменитый российский боец Федор Емельяненко отправится в США на бой с американцем Мэттом Митрионом 15 июня. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Питер Тайссе.

"Третья тренировочная неделя прошла отлично. Федор усердно тренировался, бегал, проводил занятия по боксу и кикбоксингу, а также грэпплингу. Также он начал спарринговать. Мы отправимся в США 15 июня", - сказал Тайссе.

Бой Емельяненко - Митрион пройдет 24 июня в Нью-Йорке.

40-летний россиянин должен был провести бой против американца 18 февраля на турнире Bellator 172, однако за несколько часов до начала поединка 38-летний Митрион отказался от участия по причине обнаружения камней в почках, бой был официально перенесен.

Емельяненко объявил о возобновлении карьеры летом 2015 года. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо. Всего в активе Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.