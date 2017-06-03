Футболист Кудряшов будет болеть за "Реал" в финале ЛЧ, но выше оценивает шансы "Ювентуса"

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 3 июня. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров, Антон Рассказов/. "Ювентус" обладает большими по сравнению с "Реалом" шансами выиграть Лигу чемпионов. Такое мнение ТАСС высказал футболист сборной России и "Ростова" Федор Кудряшов, который сам будет болеть за "Реал".

Финал главного клубного турнира Европы пройдет в субботу в Кардиффе (начало в 21:45 мск).

"Больше по всему турниру симпатизировал "Реалу", но смотрел и "Ювентус", итальянский клуб здорово играет. Думаю, что шансы 60 на 40 в пользу "Ювентуса", - считает Кудряшов. - Еще хотелось бы, чтобы они выиграли, потому что там Джанлуиджи Буффон (вратарь туринцев и сборной Италии), он заслуживает выиграть Лигу чемпионов. Но переживать все равно больше буду за "Реал".

Собеседник ТАСС рассказал, что в тройке центральных защитников туринцев (Андреа Барцальи, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини) он симпатизирует Бонуччи. "Просто у Бонуччи лучше первый пас, он ведущий защитник. Но вообще у них тройка сумасшедшая, они все топовые защитники, прекрасно друг друга знают, делают все на подсознательном уровне", - объяснил он.