Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Газзаев: приход Манчини в "Зенит" повысит конкурентную среду и уровень чемпионата России

Спорт
3 июня, 12:50 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Известный российский тренер отметил, что в чемпионате России появилось итальянское противостояние Манчини и главного тренера "Спартака" Массимо Карреры

Поделиться
Материал из 1 страницы
Роберто Манчини

Роберто Манчини

© EPA/DANIEL DAL ZENNARO

МОСКВА, 3 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Назначение итальянца Роберто Манчини главным тренером футбольного клуба "Зенит" должно повысить конкурентоспособную среду и общий уровень чемпионата России. Такое мнение ТАСС высказал известный российский тренер, депутат Госдумы Валерий Газзаев.

Смотрите также
Роберто Манчини

Фурсенко: "Зенит" будет подбирать футболистов под игровой стиль Манчини

"Зенит" 28 мая расторг контракт с румынским тренером Мирчей Луческу. В четверг клуб заключил трехлетнее соглашение с 52-летним специалистом.

"Наверное, все изменения связаны с тем, что руководство не удовлетворено результатом. Сегодня пришли новые руководители, Сергей Александрович Фурсенко работал президентом Российского футбольного союза, а в "Зените" - во время победы в Кубке УЕФА, поэтому его возвращение в клуб неслучайно. Что касается Манчини, я его знаю как очень талантливого, большого специалиста, который работал в хороших клубах, у него есть своя философия игры".

"Любое изменение в тренерском штабе - это всегда надежда на лучшее выступление команды. Будем на это надеяться, чем выше будет конкурентоспособная среда среди ведущих клубов - "Спартака", "Зенита", ЦСКА и, надеюсь, "Краснодара", который уже должен о себе заявить, тем выше будет уровень нашего футбола. Поэтому все изменения, которые происходят, происходят только к лучшему, а сезон покажет, насколько эти изменения оправданы", - сказал Газзаев.

Смотрите также
Эдин Джеко

СМИ: Манчини хочет пригласить в "Зенит" футболиста "Ромы" Джеко

Специалист отметил, что в чемпионате России появилось итальянское противостояние Манчини и главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, но не стоит забывать и о российских тренерах. "Конечно, будет противостояние Манчини и Карреры, но мне хочется, чтобы наши тренеры боролись за самые высокие места, чтобы молодые российские специалисты боролись за Лигу чемпионов, поэтому давайте будем поддерживать наших тренеров. Они часто остаются в тени, но мне этого не хотелось бы", - заключил Газзаев.

Последним местом работы Манчини был итальянский "Интер", который он возглавлял в 2004-2008, 2014-2016 годах. Также он работал в итальянских "Лацио" и "Фиорентине", английском "Манчестер Сити" и турецком "Галатасарае". Манчини в качестве тренера становился трехкратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка Италии, обладателем Суперкубка Италии, чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка Турции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Акинфеев тренируется отдельно от основной группы сборной России по футболу
6
Борцы "Самбо-70" провели показательные поединки на вертолетной площадке в Тихом океане
6
Наперегонки с медузами: в Сочи впервые прошли заплывы серии Oceanman
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почти 50 авиарейсов отменены или задержаны в Шереметьеве и Домодедове
2
Мотострелки ЮВО из Ростовской области подняты по тревоге для проверки боеготовности
3
Минобороны РФ получит 14 вертолетов Ка-52 в 2017 году
4
Парламент Молдавии отказался заслушать правительство о высылке российских дипломатов
5
На Украине разрабатывают законопроект о свободном обращении оружия
6
Минобороны опубликовало кадры первых пусков "Искандеров" за пределами России
7
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Свердловской области
Темы дня
Загрузка...
Реклама