Газзаев: приход Манчини в "Зенит" повысит конкурентную среду и уровень чемпионата России

МОСКВА, 3 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Назначение итальянца Роберто Манчини главным тренером футбольного клуба "Зенит" должно повысить конкурентоспособную среду и общий уровень чемпионата России. Такое мнение ТАСС высказал известный российский тренер, депутат Госдумы Валерий Газзаев.

"Зенит" 28 мая расторг контракт с румынским тренером Мирчей Луческу. В четверг клуб заключил трехлетнее соглашение с 52-летним специалистом.

"Наверное, все изменения связаны с тем, что руководство не удовлетворено результатом. Сегодня пришли новые руководители, Сергей Александрович Фурсенко работал президентом Российского футбольного союза, а в "Зените" - во время победы в Кубке УЕФА, поэтому его возвращение в клуб неслучайно. Что касается Манчини, я его знаю как очень талантливого, большого специалиста, который работал в хороших клубах, у него есть своя философия игры".

"Любое изменение в тренерском штабе - это всегда надежда на лучшее выступление команды. Будем на это надеяться, чем выше будет конкурентоспособная среда среди ведущих клубов - "Спартака", "Зенита", ЦСКА и, надеюсь, "Краснодара", который уже должен о себе заявить, тем выше будет уровень нашего футбола. Поэтому все изменения, которые происходят, происходят только к лучшему, а сезон покажет, насколько эти изменения оправданы", - сказал Газзаев.

Специалист отметил, что в чемпионате России появилось итальянское противостояние Манчини и главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, но не стоит забывать и о российских тренерах. "Конечно, будет противостояние Манчини и Карреры, но мне хочется, чтобы наши тренеры боролись за самые высокие места, чтобы молодые российские специалисты боролись за Лигу чемпионов, поэтому давайте будем поддерживать наших тренеров. Они часто остаются в тени, но мне этого не хотелось бы", - заключил Газзаев.

Последним местом работы Манчини был итальянский "Интер", который он возглавлял в 2004-2008, 2014-2016 годах. Также он работал в итальянских "Лацио" и "Фиорентине", английском "Манчестер Сити" и турецком "Галатасарае". Манчини в качестве тренера становился трехкратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка Италии, обладателем Суперкубка Италии, чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка Турции.