Тихонов: Ежуров и Рожков войдут в тренерский штаб ФК "Крылья Советов"

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МОСКВА, 3 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Владимир Ежуров и Анатолий Рожков, работавшие с новым главным тренером футбольного клуба "Крылья Советов" Андреем Тихоновым в красноярском "Енисее", войдут в тренерский штаб самарского клуба. Об этом Тихонов сообщил ТАСС.
"Тренерский штаб остается такой же, какой был в "Енисее" - Ежуров Владимир Раимович, тренер вратарей Рожков Анатолий Викторович. Также добавится один тренер по физической подготовке, но пока не назову, кто", - сказал Тихонов.
"Крылья Советов" 1 июня объявили, что Тихонов станет главным тренером команды. В интервью клубной пресс-службе в тот же день тренер заявил, что его помощники будут назначены в ближайшее время.
Тихонов является восьмикратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны в составе московского "Спартака", за который он играл с 1992 по 2000 год и в 2011 году. В составе "Крыльев Советов" в 2004 году Тихонов становился бронзовым призером чемпионата страны. В футболке самарского клуба Тихонов в сумме провел 126 матчей, забив 26 мячей. В 2006 году футболист в составе подмосковных "Химок" одержал победу в первом дивизионе.
Свою тренерскую карьеру Тихонов начал в "Крыльях Советов" в 2008 году, также он работал в тренерских штабах таких команд, как "Спартак" и "Краснодар". Летом 2016 года Тихонов возглавил "Енисей". Под его руководством команда провела лучший сезон в своей истории, заняв третье место в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), но уступив в стыковых матчах за право сыграть в Российской футбольной премьер- лиге (РФПЛ) тульскому "Арсеналу" по правилу гостевого гола (2:1, 0:1). В Кубке России красноярский клуб дошел до 1/8 финала, выбив из турнира московский ЦСКА.