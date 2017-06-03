Глушаков: Буффон достоин победы в Лиге чемпионов

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 3 июня. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров, Антон Рассказов/. Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон является очень достойным человеком и заслуживает победы в финальном матче Лиги чемпионов с "Реалом". Такое мнение ТАСС высказал футболист сборной России и "Спартака" Денис Глушаков.

Финал главного клубного турнира Европы пройдет в субботу в Кардиффе (начало в 21:45 мск).

"Буду болеть за "Ювентус", хотелось бы, чтобы Джанлуиджи Буффон (39-летний вратарь туринцев и сборной Италии. - Прим. ТАСС) выиграл этот турнир. Мне запомнился один момент, когда мы играли товарищеский матч против сборной Италии перед чемпионатом Европы 2012 года (победа россиян 3:0. - Прим. ТАСС), во время исполнения нашего гимна стадион начала свистеть. Тогда Буффон выдвинулся и начал показывать трибунам, что этого делать не стоит, люди к нему прислушались и начали аплодировать. Он является очень достойным человеком и хотелось бы, чтобы наконец-то покорил эту вершину".

Буффон является бессменным вратарем "Ювентуса" с 2001 года. В составе сборной Италии, за которую он провел 168 матчей с 1997 года, голкипер выиграл чемпионат мира 2006 года и завоевал серебро чемпионата Европы - 2012. Ранее вратарь заявил, что планирует завершить карьеру после чемпионата мира в России в 2018 году.