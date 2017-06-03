Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глушаков: Буффон достоин победы в Лиге чемпионов

Спорт
3 июня, 13:06 UTC+3 НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ Максим Алланазаров, Антон Рассказов

Полузащитник сборной России вспомнил, как достойно повел себя вратарь сборной Италии во время товарищеского матча между этими командами в 2012 году

Поделиться
Материал из 1 страницы
Джанлуиджи Буффон

Джанлуиджи Буффон

© EPA/SEBASTIEN NOGIER

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 3 июня. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров, Антон Рассказов/. Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон является очень достойным человеком и заслуживает победы в финальном матче Лиги чемпионов с "Реалом". Такое мнение ТАСС высказал футболист сборной России и "Спартака" Денис Глушаков.

Смотрите также
Леонардо Бонуччи

Футболист Кудряшов будет болеть за "Реал" в финале ЛЧ, но выше оценивает шансы "Ювентуса"

Финал главного клубного турнира Европы пройдет в субботу в Кардиффе (начало в 21:45 мск).

"Буду болеть за "Ювентус", хотелось бы, чтобы Джанлуиджи Буффон (39-летний вратарь туринцев и сборной Италии. - Прим. ТАСС) выиграл этот турнир. Мне запомнился один момент, когда мы играли товарищеский матч против сборной Италии перед чемпионатом Европы 2012 года (победа россиян 3:0. - Прим. ТАСС), во время исполнения нашего гимна стадион начала свистеть. Тогда Буффон выдвинулся и начал показывать трибунам, что этого делать не стоит, люди к нему прислушались и начали аплодировать. Он является очень достойным человеком и хотелось бы, чтобы наконец-то покорил эту вершину".

Буффон является бессменным вратарем "Ювентуса" с 2001 года. В составе сборной Италии, за которую он провел 168 матчей с 1997 года, голкипер выиграл чемпионат мира 2006 года и завоевал серебро чемпионата Европы - 2012. Ранее вратарь заявил, что планирует завершить карьеру после чемпионата мира в России в 2018 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Акинфеев тренируется отдельно от основной группы сборной России по футболу
6
Борцы "Самбо-70" провели показательные поединки на вертолетной площадке в Тихом океане
6
Наперегонки с медузами: в Сочи впервые прошли заплывы серии Oceanman
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почти 50 авиарейсов отменены или задержаны в Шереметьеве и Домодедове
2
Мотострелки ЮВО из Ростовской области подняты по тревоге для проверки боеготовности
3
Минобороны РФ получит 14 вертолетов Ка-52 в 2017 году
4
Парламент Молдавии отказался заслушать правительство о высылке российских дипломатов
5
На Украине разрабатывают законопроект о свободном обращении оружия
6
Минобороны опубликовало кадры первых пусков "Искандеров" за пределами России
7
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Свердловской области
Темы дня
Загрузка...
Реклама