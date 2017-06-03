Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Рома" проявляет интерес к футболисту "Спартака" Промесу

Спорт
3 июня, 13:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июня. /ТАСС

Интерес к голландцу обусловлен возможным переходом хавбека "Ромы" Мохаммеда Салаха в "Ливерпуль"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Итальянский футбольный клуб "Рома" заинтересован в приобретении атакующего полузащитника московского "Спартака" Квинси Промеса. Об этом сообщает итальянский портал Calciomercato.it.

Интерес к голландцу обусловлен возможным переходом хавбека "Ромы" Мохаммеда Салаха в "Ливерпуль".

Контракт Промеса со "Спартаком" рассчитан до 2021 года. В прошедшем сезоне 25-летний футболист провел 29 матчей за красно-белых, в которых забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Акинфеев тренируется отдельно от основной группы сборной России по футболу
6
Борцы "Самбо-70" провели показательные поединки на вертолетной площадке в Тихом океане
6
Наперегонки с медузами: в Сочи впервые прошли заплывы серии Oceanman
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почти 50 авиарейсов отменены или задержаны в Шереметьеве и Домодедове
2
Мотострелки ЮВО из Ростовской области подняты по тревоге для проверки боеготовности
3
Минобороны РФ получит 14 вертолетов Ка-52 в 2017 году
4
Парламент Молдавии отказался заслушать правительство о высылке российских дипломатов
5
На Украине разрабатывают законопроект о свободном обращении оружия
6
Минобороны опубликовало кадры первых пусков "Искандеров" за пределами России
7
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Свердловской области
Темы дня
Загрузка...
Реклама