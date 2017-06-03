"Рома" проявляет интерес к футболисту "Спартака" Промесу

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МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Итальянский футбольный клуб "Рома" заинтересован в приобретении атакующего полузащитника московского "Спартака" Квинси Промеса. Об этом сообщает итальянский портал Calciomercato.it.
Интерес к голландцу обусловлен возможным переходом хавбека "Ромы" Мохаммеда Салаха в "Ливерпуль".
Контракт Промеса со "Спартаком" рассчитан до 2021 года. В прошедшем сезоне 25-летний футболист провел 29 матчей за красно-белых, в которых забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач.