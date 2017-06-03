Веснина проиграла Суарес Наварро в третьем круге Roland Garros

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Россиянка Елена Веснина уступила испанке Карле Суарес Наварро в матче третьего круга Roland Garros (призовой фонд - более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу испанки.

Суарес Наварро сыграет в следующем круге с победителем встречи между россиянкой Дарьей Касаткиной и румынкой Симоной Халеп.

Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.