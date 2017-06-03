"Матч ТВ" покажет бой между Ковалевым и Уордом в прямом эфире

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бой-реванш между чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) американцем Андре Уордом и россиянином Сергеем Ковалевым будет показан на "Матч ТВ" в прямом эфире. Об этом ТАСС сообщила генеральный продюсер телеканала Тина Канделаки.

Поединок пройдет 17 июня в Лас-Вегасе. "Мы покажем бой", - сказала Канделаки.

В ноябре 2016 года Ковалев проиграл Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в весе до 79,38 кг.

На счету Ковалева 30 побед (26 - нокаутом), одно поражение и одна ничья. В послужном списке Уорда 31 победа (15 - нокаутом) и ни одного поражения.