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Фурсенко: Луческу тяжело после "Шахтера", где он привык работать под крылом олигарха

Спорт
3 июня, 14:24 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Контракт Луческу с "Зенитом" был рассчитан до конца сезона-2017/18

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Мирча Луческу

Мирча Луческу

© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Румынскому тренеру Мирче Луческу было тяжело в "Зените", ведь в донецком футбольном клубе "Шахтер" он привык работать под крылом крупного олигарха. Такое мнение в беседе с журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказал президент "Зенита" Сергей Фурсенко.

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Мирча Луческу

Луческу заявил, что решение возглавить ФК "Зенит" было большой ошибкой

Луческу был назначен главным тренером "Зенита" в конце мая 2016 года. До этого он 12 лет проработал в украинском "Шахтере", который принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову. "Зенит" 28 мая расторг контракт с Луческу. В четверг клуб заключил трехлетнее соглашение с 52-летним итальянцем Роберто Манчини.

"Мы благодарны Луческу за то, что он приехал, но теперь мы будем восстанавливать клуб. Думаю, что с нынешним составом "Зенит" может претендовать на участие в Лиге чемпионов", - сказал Фурсенко. "Человеку, привыкшему жить под крылом большого олигарха, потом тяжело", - добавил функционер.

Контракт Луческу с "Зенитом" был рассчитан до конца сезона-2017/18. В румынских СМИ появилась информация, что за досрочное расторжение соглашения петербургскому клубу придется выплатить Луческу 2 млн евро. На вопрос ТАСС, соответствует ли действительности данная информация, Фурсенко ответил: "Они (румынская пресса) всегда все знают, но всегда надо договариваться".

Петербургский международный экономический форум завершится 3 июня. Мероприятия форума объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.

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