Красильников и Лямин вышли в полуфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу

"Матч ТВ" сообщил, что покажет матчи футбольной сборной России с венграми и чилийцамиСпорт 3 июня, 16:28
Комбаров: "Ювентус" заслужил победу в ЛЧ своими выступлениями за последние 20 летСпорт 3 июня, 16:08
Касаткина проиграла в третьем круге Roland GarrosСпорт 3 июня, 15:43
Футболист сборной России Газинский: "Ювентусу" и Буффону пора выиграть Лигу чемпионовСпорт 3 июня, 15:22
Зарплата Манчини в ФК "Зенит" составит €4,5 млн в годСпорт 3 июня, 15:07
Будущее в каршеринге: на ПМЭФ обсудили как будет развиваться транспортЭкономика и бизнес 3 июня, 14:40
Жуков: результаты российских легкоатлетов показывают, что они не теряли времени даромСпорт 3 июня, 14:38
"Ювентус" дал мне все, но сейчас я тренирую "Реал": пятый финал ЗиданаСпорт 3 июня, 14:29
Фурсенко: Луческу тяжело после "Шахтера", где он привык работать под крылом олигархаСпорт 3 июня, 14:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин победили польскую пару Мацей Рудол и Якуб Шаланкевич в 1/4 финала этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Москве.
Встреча завершилась в двух партиях со счетом 2-0 в пользу россиян. В полуфинале Красильников и Лямин встретятся с победителями матча между бразильцами Элисон Черутти/Бруно Шмидтом и латвийцами Янисом Шмендиньшем/ Александром Самойловым.
Московский этап Мирового тура по пляжному волейболу завершится 4 июня.