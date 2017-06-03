Красильников и Лямин вышли в полуфинал этапа Мирового тура по пляжному волейболу

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин победили польскую пару Мацей Рудол и Якуб Шаланкевич в 1/4 финала этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Москве.

Встреча завершилась в двух партиях со счетом 2-0 в пользу россиян. В полуфинале Красильников и Лямин встретятся с победителями матча между бразильцами Элисон Черутти/Бруно Шмидтом и латвийцами Янисом Шмендиньшем/ Александром Самойловым.

Московский этап Мирового тура по пляжному волейболу завершится 4 июня.