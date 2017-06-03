Зарплата Манчини в ФК "Зенит" составит €4,5 млн в год

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Итальянский тренер Роберто Манчини будет зарабатывать в санкт-петербургском "Зените" €4,5 млн в год. Об этом ТАСС сообщили источники, знакомые с условиями контракта Манчини с "Зенитом".
"Личный контракт Манчини с "Зенитом" предполагает, что он будет получать в клубе 4,5 миллиона евро в год", - сказал источник.
Президент "Зенита" Сергей Фурсенко на вопрос ТАСС, соответствует ли действительности данная информация, ответил: "Я не озвучиваю никаких цифр, но это очень похоже".
По словам Фурсенко, Манчини прилетит в Санкт-Петербург 13 июня. На тренировочный сбор в Австрию команда отправится 15 июня.
52-летний итальянец был назначен главным тренером "Зенита" в четверг. Контракт Манчини с санкт-петербургским клубом рассчитан на три года и допускает возможность продления еще на два года.
Ранее Манчини тренировал итальянские "Фиорентину", "Лацио" и "Интер", английский "Манчестер Сити", турецкий "Галатасарай". В качестве тренера он три раза выигрывал чемпионат Италии, четыре раза - Кубок Италии, по разу - чемпионат Англии, Кубок Англии, Суперкубок Англии, Суперкубок Италии, Кубок Турции.