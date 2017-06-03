Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Зарплата Манчини в ФК "Зенит" составит €4,5 млн в год

Спорт
3 июня, 15:07 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Андрей Карташов

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко сказал, что не озвучивает суммы контрактов, но отметил, что эта цифра похожа на реальную

Поделиться
Материал из 1 страницы
Роберто Манчини

Роберто Манчини

© EPA/DANIEL DAL ZENNARO

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Итальянский тренер Роберто Манчини будет зарабатывать в санкт-петербургском "Зените" €4,5 млн в год. Об этом ТАСС сообщили источники, знакомые с условиями контракта Манчини с "Зенитом".

Смотрите также
Роберто Манчини

Газзаев: приход Манчини в "Зенит" повысит конкурентную среду и уровень чемпионата России

"Личный контракт Манчини с "Зенитом" предполагает, что он будет получать в клубе 4,5 миллиона евро в год", - сказал источник.

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко на вопрос ТАСС, соответствует ли действительности данная информация, ответил: "Я не озвучиваю никаких цифр, но это очень похоже".

По словам Фурсенко, Манчини прилетит в Санкт-Петербург 13 июня. На тренировочный сбор в Австрию команда отправится 15 июня.

52-летний итальянец был назначен главным тренером "Зенита" в четверг. Контракт Манчини с санкт-петербургским клубом рассчитан на три года и допускает возможность продления еще на два года.

Ранее Манчини тренировал итальянские "Фиорентину", "Лацио" и "Интер", английский "Манчестер Сити", турецкий "Галатасарай". В качестве тренера он три раза выигрывал чемпионат Италии, четыре раза - Кубок Италии, по разу - чемпионат Англии, Кубок Англии, Суперкубок Англии, Суперкубок Италии, Кубок Турции.

Смотрите также

СМИ: Манчини хочет пригласить в "Зенит" футболиста "Ниццы" Балотелли

Фурсенко: "Зенит" будет подбирать футболистов под игровой стиль Манчини

СМИ: Манчини хочет пригласить в "Зенит" футболиста "Ромы" Джеко

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Акинфеев тренируется отдельно от основной группы сборной России по футболу
6
Борцы "Самбо-70" провели показательные поединки на вертолетной площадке в Тихом океане
6
Наперегонки с медузами: в Сочи впервые прошли заплывы серии Oceanman
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Петербурге проверяют информацию о смерти пожилой женщины от переохлаждения
2
Более 300 тыс. человек поклонились мощам Николая Чудотворца за 10 дней
3
На Украине разрабатывают законопроект о свободном обращении оружия
4
Путин примет участие в церемонии имянаречения танкера "Кристоф де Маржери" в Петербурге
5
В киевском аэропорту задержан гражданин РФ, разыскиваемый Интерполом
6
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Свердловской области
7
Путин рассчитывает на появление новых масштабных проектов в Арктике с иностранным участием
Темы дня
Загрузка...
Реклама