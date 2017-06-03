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Футболист сборной России Газинский: "Ювентусу" и Буффону пора выиграть Лигу чемпионов

Спорт
3 июня, 15:22 UTC+3 НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ Максим Алланазаров, Антон Рассказов

Финал главного клубного турнира Европы пройдет в субботу в Кардиффе

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Джанлуиджи Буффон

Джанлуиджи Буффон

© EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 3 июня. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров, Антон Рассказов/. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" и вратарь команды Джанлуиджи Буффон заслуживают победы в Лиге чемпионов. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник сборной России Юрий Газинский.

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Финал главного клубного турнира Европы пройдет в субботу в Кардиффе (начало - 21:45 мск). В нем сыграют "Ювентус" и мадридский "Реал".

"Буду болеть за "Ювентус". У них была очень хорошая команда еще два года назад, когда в финале они проиграли "Барселоне" (1:3), и в этом им уже пора победить. И хочется, чтобы Джанлуиджи Буффон выиграл, он величайший вратарь", - сказал Газинский.

На вопрос, кто ему нравится из игроков полузащиты туринцев, собеседник ТАСС ответил: "Если бы к Сами Хедире добавить шикарные передачи Миралема Пьянича, тогда очень бы нравился Хедира. Без него, наверное, им было бы сложно, это человек, который дает карты в руки атакующим игрокам - он отбирает мячи и освобождает остальных от работы тет-а-тет".

Буффон является вратарем "Ювентуса" с 2001 года. В составе сборной Италии, за которую он провел 168 матчей с 1997 года, голкипер выиграл чемпионат мира 2006 года и завоевал серебро чемпионата Европы 2012-го. Ранее вратарь заявил, что планирует завершить карьеру после чемпионата мира в России в 2018 году.

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