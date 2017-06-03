Касаткина проиграла в третьем круге Roland Garros

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина уступила румынке Симоне Халеп в матче третьего круга Roland Garros (призовой фонд - более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась в двух партиях со счетом 6:0, 7:5 в пользу румынки, которая является третьей "ракеткой" турнира. Матч продолжался 1 час 18 минут.

В следующем раунде Халеп сыграет с испанкой Карлой Суарес Наварро, которая выиграла у россиянки Елены Весниной.

Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.