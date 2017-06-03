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Касаткина проиграла в третьем круге Roland Garros

Спорт
3 июня, 15:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июня. /ТАСС

Россиянка не смогла выйти в четвертый круг турнира, уступив румынке Симоне Халеп со счетом 0:6, 5:7

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Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

© EPA/ETIENNE LAURENT

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина уступила румынке Симоне Халеп в матче третьего круга Roland Garros (призовой фонд - более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась в двух партиях со счетом 6:0, 7:5 в пользу румынки, которая является третьей "ракеткой" турнира. Матч продолжался 1 час 18 минут.

В следующем раунде Халеп сыграет с испанкой Карлой Суарес Наварро, которая выиграла у россиянки Елены Весниной.

Открытый чемпионат Франции по теннису завершится 11 июня.

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