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Комбаров: "Ювентус" заслужил победу в ЛЧ своими выступлениями за последние 20 лет

Спорт
3 июня, 16:08 UTC+3 НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ Максим Алланазаров, Антон Рассказов

Финал главного клубного турнира Европы пройдет в субботу в Кардиффе

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Футболисты "Ювентуса"

Футболисты "Ювентуса"

© EPA/CLAUDIO PERI

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 3 июня. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров, Антон Рассказов/. Итальянский "Ювентус" заслужил победу в Лиге чемпионов своими выступлениями за последние два десятилетия. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник сборной России по футболу и "Спартака" Дмитрий Комбаров.

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Финал главного клубного турнира Европы пройдет в субботу в Кардиффе (начало - 21:45 мск). В нем сыграют "Ювентус" и мадридский "Реал".

"Я буду болеть за "Ювентус". Во-первых, там играет Джанлуиджи Буффон (39-летний вратарь - Прим. ТАСС), который никогда не выигрывал этот турнир, но который, безусловно, этого заслуживает своей карьерой. Во-вторых, итальянский клуб за последние два десятилетия уже в пятый раз участвует в финале (1997, 1998, 2003, 2015 и 2017 гг.). Им пора выиграть, такой стабильностью они этого заслужили", - поделился ожиданиями Комбаров.

Буффон, выступающий за туринский клуб с 2001 года, неоднократно выигрывал с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии. В составе сборной Италии голкипер провел 168 матчей, стал победителем чемпионата мира 2006 года и обладателем серебра чемпионата Европы 2012 года.

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