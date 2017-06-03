Комбаров: "Ювентус" заслужил победу в ЛЧ своими выступлениями за последние 20 лет

"Матч ТВ" сообщил, что покажет матчи футбольной сборной России с венграми и чилийцамиСпорт 3 июня, 16:28
Комбаров: "Ювентус" заслужил победу в ЛЧ своими выступлениями за последние 20 летСпорт 3 июня, 16:08
Касаткина проиграла в третьем круге Roland GarrosСпорт 3 июня, 15:43
Футболист сборной России Газинский: "Ювентусу" и Буффону пора выиграть Лигу чемпионовСпорт 3 июня, 15:22
Зарплата Манчини в ФК "Зенит" составит €4,5 млн в годСпорт 3 июня, 15:07
Будущее в каршеринге: на ПМЭФ обсудили как будет развиваться транспортЭкономика и бизнес 3 июня, 14:40
Жуков: результаты российских легкоатлетов показывают, что они не теряли времени даромСпорт 3 июня, 14:38
"Ювентус" дал мне все, но сейчас я тренирую "Реал": пятый финал ЗиданаСпорт 3 июня, 14:29
Фурсенко: Луческу тяжело после "Шахтера", где он привык работать под крылом олигархаСпорт 3 июня, 14:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 3 июня. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров, Антон Рассказов/. Итальянский "Ювентус" заслужил победу в Лиге чемпионов своими выступлениями за последние два десятилетия. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник сборной России по футболу и "Спартака" Дмитрий Комбаров.
Финал главного клубного турнира Европы пройдет в субботу в Кардиффе (начало - 21:45 мск). В нем сыграют "Ювентус" и мадридский "Реал".
"Я буду болеть за "Ювентус". Во-первых, там играет Джанлуиджи Буффон (39-летний вратарь - Прим. ТАСС), который никогда не выигрывал этот турнир, но который, безусловно, этого заслуживает своей карьерой. Во-вторых, итальянский клуб за последние два десятилетия уже в пятый раз участвует в финале (1997, 1998, 2003, 2015 и 2017 гг.). Им пора выиграть, такой стабильностью они этого заслужили", - поделился ожиданиями Комбаров.
Буффон, выступающий за туринский клуб с 2001 года, неоднократно выигрывал с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии. В составе сборной Италии голкипер провел 168 матчей, стал победителем чемпионата мира 2006 года и обладателем серебра чемпионата Европы 2012 года.