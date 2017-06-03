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"Газпром" создаст в Санкт-Петербурге волейбольный клуб "Зенит"

Спорт
3 июня, 18:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

"Газпром" является спонсором футбольного клуба "Зенит", в структуру которого также входит баскетбольная команда

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© Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС

МОСКВА, 3 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Корпорация "Газпром" создаст в Санкт-Петербурге профессиональный волейбольный клуб "Зенит", который будет выступать в чемпионате России со следующего сезона. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

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"В Санкт-Петербурге будет создан волейбольный клуб "Зенит", это окончательное решение. Это была идея и инициатива "Газпрома", это вполне естественный и логичный шаг, учитывая богатую футбольную историю в городе и отсутствие сильной мужской волейбольной команды. Выступать он будет с предстоящего сезона, будет отдельным клубом, не входящим в структуру футбольного "Зенита", не как баскетбольный", - сказал Куприянов.

"Газпром" является спонсором футбольного клуба "Зенит", в структуру которого также входит баскетбольная команда.

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