"Газпром" создаст в Санкт-Петербурге волейбольный клуб "Зенит"

МОСКВА, 3 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Корпорация "Газпром" создаст в Санкт-Петербурге профессиональный волейбольный клуб "Зенит", который будет выступать в чемпионате России со следующего сезона. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"В Санкт-Петербурге будет создан волейбольный клуб "Зенит", это окончательное решение. Это была идея и инициатива "Газпрома", это вполне естественный и логичный шаг, учитывая богатую футбольную историю в городе и отсутствие сильной мужской волейбольной команды. Выступать он будет с предстоящего сезона, будет отдельным клубом, не входящим в структуру футбольного "Зенита", не как баскетбольный", - сказал Куприянов.

"Газпром" является спонсором футбольного клуба "Зенит", в структуру которого также входит баскетбольная команда.