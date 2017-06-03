Чемпион мира по футболу Мертезакер планирует завершить карьеру

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Немецкий защитник английского "Арсенала" Пер Мертезакер планирует завершить карьеру футболиста. Об этом заявил сам игрок, слова которого приводит немецкий портал Sport1.de.

В данный момент Мертезакер ведет переговоры с "Арсеналом", чтобы остаться в клубе на неигровом посту.

32-летний защитник вышел в стартовом составе команды в финале Кубка Англии впервые с апреля 2016 года. Он пропустил практически весь сезон-2016/17 из-за травмы ноги. В финале Кубка "Арсенал" с счетом 2:1 обыграл "Челси".

"Мне очень повезло с тем, какая у меня была карьера, и я хочу завершить ее на высокой ноте. Я до сих пор мотивирован, но уже не могу играть через каждые три дня. Недавно я сказал Венгеру (главный тренер "Арсенала"), что устал и морально опустошен. Не имеет значения, насколько упорно я тренировался, я не получал своего шанса", - заявил немец.

Также Мертезакер рассказал о том, в какой роли он предстанет в лондонском клубе. "В "Арсенале" тебя можно быстро заменить, как игрока, и я не хочу стоять у кого- нибудь на пути. Победа в Кубке - это отличное завершение, которого я не ожидал. "Арсенал" хочет оставить меня в клубе, и мы уже ведем переговоры. Я буду заниматься деловыми операциями", - добавил защитник.

Мертезакер в составе сборной Германии одержал победу на чемпионате мира в 2014 году. В составе "Арсенала" он трижды выигрывал Кубок Англии (2013/14, 2014/15, 2016/17) и один раз Суперкубок страны (2015). Также он является обладателем Кубка Германии (2008/09) в составе бременского "Вердера".