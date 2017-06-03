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Спортивный директор ФК "Зенит" опроверг информацию об интересе клуба к Балотелли и Джеко

Спорт
3 июня, 18:40 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

По словам Константина Сарсании, у клуба есть интерес на итальянском трансферном рынке

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Марио Балотелли

Марио Балотелли

© EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

МОСКВА, 3 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Информация о том, что нападающие футбольных клубов "Ницца" и "Рома" Марио Балотелли и Эдин Джеко соответственно могут перейти в санкт-петербургский "Зенит", неправдива. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что "Зенит", который на днях возглавил итальянский специалист Роберто Манчини, проявляет интерес к 26-летнему Балотелли, 31-летнему Джеко, а также ко многим другим футболистам.

"Нет, это не правда, просьбы от Манчини не было и переговоров никаких мы не вели. Про возможный переход Джеко тоже неправда, мы его не рассматриваем, как и Адама Масину. Андреа Белотти - прекрасный нападающий, но он очень дорогой. Никого из этого списка мы не рассматривали, у нас есть определенные интересы на итальянском рынке, о которых я не скажу", - отметил Сарсания.

Балотелли является трехкратным чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов в составе миланского "Интера" под руководством Манчини. Затем он перешел вслед за тренером в английский "Манчестер Сити", с которым стал чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Джеко является двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка страны в составе "Манчестер Сити" под руководством того же Манчини.

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