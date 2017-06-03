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"Севастополь" укрепил лидерство в чемпионате Крыма по футболу, разгромив "КФУ-Бахчисарай"

Спорт
3 июня, 19:12 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Сергей Павлив

В матче 27-го тура клуб из Севастополя победил "КФУ- Бахчисарай" со счетом 6:0

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июня. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Футбольный клуб "Севастополь" укрепил лидерство в чемпионате Крыма, выиграв на домашнем стадионе у "КФУ- Бахчисарая" со счетом 6:0 в матче 27-го тура.

В составе севастопольцев дважды забил Сергей Ференчак, по одному мячу на счету Алексея Яблонского, Андрея Кивы, Никиты Скворцова и Евгения Прокопенко.

В остальных матчах тура симферопольский "ТСК-Таврия" на выезде со счетом 0:1 уступил ялтинскому "Рубину", "Крымтеплица" из Симферопольского района дома выиграла у "Кафы" (4:2), керченский "Океан" в гостях выиграл у "Евпатории" (3:2).

Турнирную таблицу после 27-го тура возглавляет "Севастополь" (58 очков), на втором месте - "Крымтеплица" (54), на третьем - "Евпатория" (45)", далее следуют "ТСК-Таврия" (43), "Океан" (43), "Рубин" (28), "Кафа" (26), "КФУ-Бахчисарай" (8).

Крымский футбольный союз, под эгидой которого проводится чемпионат Крыма, имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года. В чемпионате участвуют восемь команд. Первый чемпионат Крыма был проведен в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия".

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