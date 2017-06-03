"Динамо" стало 11-кратным чемпионом России по мини-футболу

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Подмосковное "Динамо" одержало победу над московской "Диной" со счетом 6:4 в третьем матче финальной серии чемпионата России по мини-футболу, который прошел в Щелкове.

В составе победителей забитыми мячами отметились Нандо (7, 21, 45, 50-я минуты), Сергей Сергеев (29) и Анатолий Бадретдинов (31). У проигравших отличились Эскердинья (9, 36), Янар Асадов (30) и Дамир Хамадиев (38).

Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу "Динамо". Ранее в серии за третье место "Газпром-Югра" также в трех матчах обыграл новосибирский "Сибиряк".

"Динамо", которое было основано в 2002 году, в 11-й раз завоевало золотые медали чемпионата страны. Также команда является обладателем Суперкубка России, Кубка УЕФА и Межконтинентального кубка. "Дина", являющаяся девятикратным чемпионом России, завоевала серебряные медали первенства страны впервые с сезона-2003/04.