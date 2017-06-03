Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Якименко считает успехом попадание в четвертьфинал "Московской сабли"

Спорт
3 июня, 19:46 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Последний из представителей России на турнире уступил южнокорейцу Гу Бон Гилю со счетом 10:15

Поделиться
Материал из 1 страницы
Алексей Якименко

Алексей Якименко

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 3 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Россиянин Алексей Якименко считает успехом попадание в четвертьфинал турнира по фехтованию "Московской сабли". Такое мнение он высказал журналистам.

Соревнование, которые является заключительным этапом серии Гран-при, проходит в субботу в Москве на малой арене "ВТБ Ледовый дворец". Якименко, который остался последним из представителей России на турнире, уступил южнокорейцу Гу Бон Гилю со счетом 10:15.

"Доволен своим выступлением, для меня восьмерка сильнейших очень неплохо, учитывая, что я поздно начал сезон после семимесячного отпуска. От турнира к турниру я прогрессирую. Приятно было соревноваться дома. На стадии четвертьфиналов не осталось слабых спортсменов", - сказал Якименко.

"У меня была очень сильная сетка, в том числе встреча с Камилем Ибрагимовым. Начиная из преисподней, так я называю групповую сетку, оказаться в восьмерке сильнейших - для меня это безусловный успех", - добавил россиянин.

В воскресенье пройдет женский турнир (начало финалов - 18:00 мск).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Акинфеев тренируется отдельно от основной группы сборной России по футболу
6
Борцы "Самбо-70" провели показательные поединки на вертолетной площадке в Тихом океане
6
Наперегонки с медузами: в Сочи впервые прошли заплывы серии Oceanman
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин предлагал Клинтону рассмотреть вариант вступления РФ в НАТО
2
На Украине разрабатывают законопроект о свободном обращении оружия
3
Минобороны опубликовало кадры первых пусков "Искандеров" за пределами России
4
Асад: в Дамаске с уважением относятся к принципиальной позиции Индии
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
7
Путин примет участие в церемонии имянаречения танкера "Кристоф де Маржери" в Петербурге
Темы дня
Загрузка...
Реклама