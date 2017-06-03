Тимошенко уверена, что Украину могут спасти только перевыборыМеждународная панорама 3 июня, 21:00
Асад: Сирия не имеет химоружия и материалов для его производстваМеждународная панорама 3 июня, 20:51
На Красной площади прошел вечер памяти Евгения ЕвтушенкоКультура 3 июня, 20:45
Матч Хачанова и Изнера на Roland Garros будет доигран в воскресеньеСпорт 3 июня, 20:21
Соперник россиян на Кубке конфедераций сборная Португалии разгромила команду КипраСпорт 3 июня, 20:07
Российские волейболистки победили команду Венгрии и досрочно вышли на чемпионат мираСпорт 3 июня, 19:59
Якименко заявил, что хочет оставить сильную команду по сабле после ухода из сборной РоссииСпорт 3 июня, 19:56
Асад: Трамп не выполнил большинство своих предвыборных обещанийМеждународная панорама 3 июня, 19:48
Якименко считает успехом попадание в четвертьфинал "Московской сабли"Спорт 3 июня, 19:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Россиянин Алексей Якименко считает успехом попадание в четвертьфинал турнира по фехтованию "Московской сабли". Такое мнение он высказал журналистам.
Соревнование, которые является заключительным этапом серии Гран-при, проходит в субботу в Москве на малой арене "ВТБ Ледовый дворец". Якименко, который остался последним из представителей России на турнире, уступил южнокорейцу Гу Бон Гилю со счетом 10:15.
"Доволен своим выступлением, для меня восьмерка сильнейших очень неплохо, учитывая, что я поздно начал сезон после семимесячного отпуска. От турнира к турниру я прогрессирую. Приятно было соревноваться дома. На стадии четвертьфиналов не осталось слабых спортсменов", - сказал Якименко.
"У меня была очень сильная сетка, в том числе встреча с Камилем Ибрагимовым. Начиная из преисподней, так я называю групповую сетку, оказаться в восьмерке сильнейших - для меня это безусловный успех", - добавил россиянин.
В воскресенье пройдет женский турнир (начало финалов - 18:00 мск).