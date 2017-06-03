Якименко считает успехом попадание в четвертьфинал "Московской сабли"

МОСКВА, 3 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Россиянин Алексей Якименко считает успехом попадание в четвертьфинал турнира по фехтованию "Московской сабли". Такое мнение он высказал журналистам.

Соревнование, которые является заключительным этапом серии Гран-при, проходит в субботу в Москве на малой арене "ВТБ Ледовый дворец". Якименко, который остался последним из представителей России на турнире, уступил южнокорейцу Гу Бон Гилю со счетом 10:15.

"Доволен своим выступлением, для меня восьмерка сильнейших очень неплохо, учитывая, что я поздно начал сезон после семимесячного отпуска. От турнира к турниру я прогрессирую. Приятно было соревноваться дома. На стадии четвертьфиналов не осталось слабых спортсменов", - сказал Якименко.

"У меня была очень сильная сетка, в том числе встреча с Камилем Ибрагимовым. Начиная из преисподней, так я называю групповую сетку, оказаться в восьмерке сильнейших - для меня это безусловный успех", - добавил россиянин.

В воскресенье пройдет женский турнир (начало финалов - 18:00 мск).