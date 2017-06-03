Красильников и Лямин вышли в финал этапа Мирового тура по пляжному волейболу

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Россияне Вячеслав Красильников и Никита Лямин победили латвийцев Яниса Шмендиньшема и Александра Самойлова в полуфинале этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Москве.

Встреча завершилась со счетом 2-0 в пользу российской пары.

В финале Красильников и Лямин сыграют с победителями другого полуфинала, в котором встретятся россияне Олег Стояновский и Артем Ярзуткин и американцы Николас Лусена и Филип Дальхауссер.

Московский этап Мирового тура по пляжному волейболу завершится 4 июня.