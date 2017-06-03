Якименко заявил, что хочет оставить сильную команду по сабле после ухода из сборной России

МОСКВА, 3 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Саблист Алексей Якименко хочет оставить сильную сборную России после завершения карьеры. Такое мнение он высказал журналистам.

Соревнование по фехтованию "Московская сабля", которое является заключительным этапом серии Гран-при, проходит в субботу в Москве на малой арене "ВТБ Ледовый дворец". Якименко, который остался последним я из представителей России на турнире, уступил южнокорейцу Гу Бон Гилю в четвертьфинале.

"Нужно дожить сначала до чемпионата Европы, потому что он будет через несколько недель. Олимпийские игры будут значительно позже, еще слишком много времени до этого старта. Я вообще о них не думаю. Сейчас мои мысли о том бое, который я проиграл и подготовке к европейскому чемпионату", - сказал Якименко.

"Мой приоритет - это командные соревнования. Сегодня я восьмерке и это здорово для меня, но я очень жду командных соревнований так, как я их ждал в Мадриде буквально несколько недель назад. По большей части хочу оставить после себя команду, а не говорить о своем будущем", - заключил 33-летний спортсмен.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио.