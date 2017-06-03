Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Якименко заявил, что хочет оставить сильную команду по сабле после ухода из сборной России

Спорт
3 июня, 19:56 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Соревнование по фехтованию "Московская сабля", которое является заключительным этапом серии Гран-при, проходит в субботу в Москве на малой арене "ВТБ Ледовый дворец"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Алексей Якименко (слева)

Алексей Якименко (слева)

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 3 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Саблист Алексей Якименко хочет оставить сильную сборную России после завершения карьеры. Такое мнение он высказал журналистам.

Смотрите также
Алексей Якименко

Якименко считает успехом попадание в четвертьфинал "Московской сабли"

Соревнование по фехтованию "Московская сабля", которое является заключительным этапом серии Гран-при, проходит в субботу в Москве на малой арене "ВТБ Ледовый дворец". Якименко, который остался последним я из представителей России на турнире, уступил южнокорейцу Гу Бон Гилю в четвертьфинале.

"Нужно дожить сначала до чемпионата Европы, потому что он будет через несколько недель. Олимпийские игры будут значительно позже, еще слишком много времени до этого старта. Я вообще о них не думаю. Сейчас мои мысли о том бое, который я проиграл и подготовке к европейскому чемпионату", - сказал Якименко.

"Мой приоритет - это командные соревнования. Сегодня я восьмерке и это здорово для меня, но я очень жду командных соревнований так, как я их ждал в Мадриде буквально несколько недель назад. По большей части хочу оставить после себя команду, а не говорить о своем будущем", - заключил 33-летний спортсмен.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Акинфеев тренируется отдельно от основной группы сборной России по футболу
6
Борцы "Самбо-70" провели показательные поединки на вертолетной площадке в Тихом океане
6
Наперегонки с медузами: в Сочи впервые прошли заплывы серии Oceanman
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин предлагал Клинтону рассмотреть вариант вступления РФ в НАТО
2
На Украине разрабатывают законопроект о свободном обращении оружия
3
Минобороны опубликовало кадры первых пусков "Искандеров" за пределами России
4
Асад: в Дамаске с уважением относятся к принципиальной позиции Индии
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
7
Путин примет участие в церемонии имянаречения танкера "Кристоф де Маржери" в Петербурге
Темы дня
Загрузка...
Реклама