Якименко заявил, что хочет оставить сильную команду по сабле после ухода из сборной России

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МОСКВА, 3 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Саблист Алексей Якименко хочет оставить сильную сборную России после завершения карьеры. Такое мнение он высказал журналистам.
Соревнование по фехтованию "Московская сабля", которое является заключительным этапом серии Гран-при, проходит в субботу в Москве на малой арене "ВТБ Ледовый дворец". Якименко, который остался последним я из представителей России на турнире, уступил южнокорейцу Гу Бон Гилю в четвертьфинале.
"Нужно дожить сначала до чемпионата Европы, потому что он будет через несколько недель. Олимпийские игры будут значительно позже, еще слишком много времени до этого старта. Я вообще о них не думаю. Сейчас мои мысли о том бое, который я проиграл и подготовке к европейскому чемпионату", - сказал Якименко.
"Мой приоритет - это командные соревнования. Сегодня я восьмерке и это здорово для меня, но я очень жду командных соревнований так, как я их ждал в Мадриде буквально несколько недель назад. По большей части хочу оставить после себя команду, а не говорить о своем будущем", - заключил 33-летний спортсмен.
Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио.