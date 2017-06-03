Российские волейболистки победили команду Венгрии и досрочно вышли на чемпионат мира

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МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Волейболистки сборной России досрочно обеспечили себе путевку на чемпионат мира 2018 года. В субботу россиянки в четвертом матче отборочного этапа со счетом 3-0 обыграли команду Венгрии.
Турнир группы А проходит в Хорватии.
После четырех матчей россиянки возглавляют турнирную таблицу с 12 очками. У ближайшего преследователя сборной Греции в активе восемь баллов. Таким образом, за тур до конца турнира россиянки обеспечили себе первое место в группе и прямой выход на чемпионат мира.
Право выступить на чемпионате мира получает команда, занявшая первое место в своей группе, вторая сборная продолжит борьбу в третьем отборочном турнире. Следующую встречу сборная России проведет 3 июня против команды Венгрии.
Чемпионат мира пройдет с 30 сентября по 21 октября следующего года в Японии.