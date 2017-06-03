Соперник россиян на Кубке конфедераций сборная Португалии разгромила команду Кипра

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Сборная Португалии по футболу со счетом 4:0 одержала победу над командой Кипра в товарищеском матче, который прошел в португальском Эшториле.

В составе португальцев дублем отметился Жоао Моутинью (3-я, 42-я минуты). Также голами отметились Пицци (63) и Андре Сильва (70).

9 июня португальцы на выезде сыграют с командой Латвии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Сборная Кипра также 9 июня в гостях сыграет с командой Гибралтара.

Сборная Португалии является соперником российской команды на Кубке конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Команды выступят в группе A вместе со сборными Новой Зеландии и Мексики. Матч Португалия - Россия состоится 21 июня в Москве.