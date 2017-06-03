Власти помогут финансово чемпиону Крыма по футболу "Севастополю" в следующем сезоне

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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 июня. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников пообещал футбольному клубу "Севастополь" финансовую поддержу после досрочной победы в чемпионате Крыма. Об этом сообщила пресс- служба правительства Севастополя.
В 27-м туре чемпионата Крыма "Севастополь" обыграл "КФУ-Бахчисарай" со счетом 6:0, обеспечив себе досрочную победу за тур до окончания.
"По окончании матча глава города Дмитрий Овсянников зашел в раздевалку к спортсменам, чтобы поприветствовать их. Он заверил футболистов, что и в следующем сезоне правительство Севастополя окажет клубу финансовую поддержку", - сказано в сообщении.
Турнирную таблицу после 27 туров возглавляет "Севастополь" (58 очков), на втором месте - "Крымтеплица" (54), на третьем - "Евпатория" (45)", далее следуют "ТСК-Таврия" (43), "Океан" (43), "Рубин" (28), "Кафа" (26), "КФУ-Бахчисарай" (8). В заключительном туре чемпионата "Севастополь" 10 июня сыграет с "Евпаторией".