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Российские волейболисты проиграли французам в матче Мировой лиги

Спорт
3 июня, 21:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июня. /ТАСС

Для россиян это поражения стало первым в текущем розыгрыше турнира

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МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России по волейболу уступила сборной Франции во втором матче первого тура Мировой лиги. Встреча проходила в Казани.

Матч завершился со счетом 3-1 в пользу французской команды.

Для россиян это поражения стало первым в текущем розыгрыше Мировой лиги. В пятницу российская сборная обыграла аргентинскую команду со счетом 3-0. Французы одержали вторую победу подряд на турнире. В первом матче они обыграли сборную Болгарии (3-0).

В следующем матче россияне сыграют с болгарами. Встреча пройдет в Казани в воскресенье и начнется в 19:10 мск. Французы несколькими часами ранее встретятся с аргентинцами.

В новом сезоне Мировой лиги принимают участие 36 команд, в сильнейшем дивизионе, где выступает сборная России, играют 12 сборных, которые по итогам девяти матчей определят участников финального турнира.

Только пять команд выйдут в финальный турнир, который пройдет 4-8 июля в бразильской Куритибе с участием шести лучших команд, включая хозяев соревнований, сборную Бразилии.

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