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Тренер: россияне проиграли первую партию французам из-за волнения молодого связующего

Спорт
3 июня, 21:52 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 3, июня. /ТАСС

Сборная Франции одержала победу над командой России во втором матче Мировой лиги со счетом 3-1

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КАЗАНЬ, 3 июня. /ТАСС/. У сборной России по волейболу не получилась первая партия матча Мировой лиги с командой Франции из-за волнения молодого связующего. Об этом журналистам после матча сообщил главный тренер сборной России Сергей Шляпников.

Сборная Франции одержала победу над командой России во втором матче Мировой лиги со счетом 3-1. Встреча проходила в Казани.

"Не получилась первая партия, потому что вышел молодой связующий (Павел Панков - прим. ТАСС), сказалось стартовое волнение. Мы получили в первой партии, что получили. Но потом волнение как бы спало, все встало на свои места, и ситуация нормализовалась, игроки помогли молодому связующему, чуть скомпенсировали, может быть, недостаток профессионализма", - сообщил он.

По словам Шляпникова, несмотря на недочеты, связующий продержался хорошо. "Нехватка, конечно, тактики второй передачи сказывается на игре, но мы должны готовить молодежь, это часть нашей работы", - добавил он. Шляпников считает, что у команды есть характер и волейболисты могут биться и переламывать ход игры.

В стартовом матче турнира накануне россияне выиграли у команды Аргентины со счетом 3-0. Следующую встречу сборная России проведет 4 июня с командой Болгарии. Второй тур российские волейболисты проведут во французском По, 9 июня сыграют с командой хозяев, 10 июня - США, 11 июня - Италии. Еще три матча состоятся в польском Сподеке - 15 июня против сборной Польши, 17 июня - США, 18 июня - Ирана.

В новом сезоне Мировой лиги принимают участие 36 команд, в сильнейшем дивизионе, где выступает сборная России, играют 12 сборных, которые по итогам девяти матчей определят участников финального турнира. Только пять команд выйдут в финальный турнир, который пройдет 4-8 июля в бразильской Куритибе с участием шести лучших команд, включая хозяев соревнований, сборную Бразилии.

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