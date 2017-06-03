Губерниев стал послом Москвы как города-организатора ЧМ-2018

МОСКВА, 3 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Телекомментатор Дмитрий Губерниев стал послом Москвы как города, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом он сообщил ТАСС.

"Я очень благодарен правительству города, для меня большая честь, что теперь буду послом нашей любимой Москвы. Я человек, беззаветно преданный футболу. Как известно, мое сердце разрывается между греблей, биатлоном, хоккеем, футболом и плаванием. Но сейчас это футбол, и я горжусь тем, что мне удается работать на телеканале ("Матч ТВ") футбольным обозревателем", - сказал Губерниев.

"Например, сегодня после финала Лиги чемпионов буду "обозревать", надеюсь, победу "Ювентуса" вместе с Александром Мостовым", - отметил он.

Финал Лиги чемпионов проходит в Кардиффе, игра началась в 21:45 мск.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Самаре, Саранске и Сочи.

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