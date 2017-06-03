Итальянец Куратоли стал победителем "Московской сабли"

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Итальянский фехтовальщик Лука Куратоли стал победителем традиционного турнира "Московская сабля", который является заключительным этапом серии Гран-при. Соревнования проходят в Москве на малой арене "ВТБ Ледовый дворец".

Российский саблист, восьмикратный чемпион мира Алексей Якименко проиграл в 1/4 финала Гу Бон Гилю из Южной Кореи. Другой россиянин Анатолий Костенко в 1/8 финала уступил еще одному представителю Южной Кореи Ким Чжун Хвану. На стадии 1/16 финала завершили выступления россияне Вениамин Решетников, который является четырехкратным чемпионом мира, двукратный чемпион мира Камиль Ибрагимов и Дмитрий Даниленко.

Куратоли в финале победил Гу Бон Гиля. Всего в турнире приняли участие 146 саблистов.

В предварительных соревнованиях в женском турнире определились 64 спортсменки, которые продолжат борьбу в воскресенье. Россиянки София Позднякова, Валерия Большакова и Яна Обвинцева пробились в основную часть соревнований, попав в число 16 лучших по итогам группового этапа. Ольга Никитина, Анастасия Кочетова, Анна Башта, Алина Михайлова, Светлана Кормилицына и Анастасия Баженова также выступят в воскресенье, они обеспечили себе место в основной части турнира после боев на выбывание.

"Московская сабля" завершится 4 июня.