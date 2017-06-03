Тренер: в каждой игре у волейболистов РФ стоит задача формировать психологию победителей

КАЗАНЬ, 3 июня. /ТАСС/. Задача формировать психологию победителей будет стоять перед сборной России по волейболу в каждой игре. Об этом сообщил журналистам главный тренер сборной России Сергей Шляпников.

"Задача одна - все равно формировать психологию победителей, бороться в каждом матче за каждый мяч, партию. Задачу никто не снимал, она будет стоять у нас в каждой игре", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о предстоящей встрече со сборной Болгарии.

По его словам, стартовый состав будет определен в воскресенье после утренней тренировки. "Сейчас очень все непросто. Мы сыграли 8 встреч за полмесяца - это очень большая нагрузка", - добавил он.

В субботу сборная Франции одержала победу над командой России во втором матче первого тура Мировой лиги со счетом 3-1. Встреча проходила в Казани.

В стартовом матче турнира накануне россияне выиграли у команды Аргентины со счетом 3-0. Следующую встречу сборная России проведет 4 июня с командой Болгарии. Второй тур российские волейболисты проведут во французском По, 9 июня сыграют с командой хозяев, 10 июня - США, 11 июня - Италии. Еще три матча состоятся в польском Сподеке - 15 июня против сборной Польши, 17 июня - США, 18 июня - Ирана.

В новом сезоне Мировой лиги принимают участие 36 команд, в сильнейшем дивизионе, где выступает сборная России, играют 12 сборных, которые по итогам девяти матчей определят участников финального турнира. Только пять команд выйдут в финальный турнир, который пройдет 4-8 июля в бразильской Куритибе с участием шести лучших команд, включая хозяев соревнований, сборную Бразилии.