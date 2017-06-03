Бывший футболист ЦСКА Вагнер Лав стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Аланьяспор" бразилец Вагнер Лав стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции сезона-2016/17.

На счету 32-летнего форварда 23 гола, семь из которых он забил с пенальти. "Аланьяспор" занял в прошедшем сезоне 12-е место. Чемпионом Турции стал "Бешикташ", второе место занял "Истанбул Башакшехир", третье - "Фенербахче".

Вагнер выступает за "Аланьяспор" с августа 2016 года. В 2004-2012, 2013 годах бразилец был игроком российского ЦСКА, в составе которого стал трехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России, четырехкратным обладателем Суперкубка страны, обладателем Кубка УЕФА. Всего в составе армейцев он провел 231 матч, в которых забил 110 мячей.