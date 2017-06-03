Бывший футболист ЦСКА Вагнер Лав стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции

"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионовСпорт 3 июня, 23:41
Российский боксер Кудряшов выиграл у Дуродолы, взяв реваншСпорт 3 июня, 23:31
Второй гол Роналду в финале Лиги чемпионов стал для него 600-м в карьереСпорт 3 июня, 23:21
Бывший футболист ЦСКА Вагнер Лав стал лучшим бомбардиром чемпионата ТурцииСпорт 3 июня, 22:52
Тренер: в каждой игре у волейболистов РФ стоит задача формировать психологию победителейСпорт 3 июня, 22:10
Итальянец Куратоли стал победителем "Московской сабли"Спорт 3 июня, 21:54
Губерниев стал послом Москвы как города-организатора ЧМ-2018Спорт 3 июня, 21:50
Глава Счетной палаты: подготовка к ЧМ-2018 идет без серьезных нарушенийСпорт 3 июня, 21:24
Тимошенко уверена, что Украину могут спасти только перевыборыМеждународная панорама 3 июня, 21:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Аланьяспор" бразилец Вагнер Лав стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции сезона-2016/17.
На счету 32-летнего форварда 23 гола, семь из которых он забил с пенальти. "Аланьяспор" занял в прошедшем сезоне 12-е место. Чемпионом Турции стал "Бешикташ", второе место занял "Истанбул Башакшехир", третье - "Фенербахче".
Вагнер выступает за "Аланьяспор" с августа 2016 года. В 2004-2012, 2013 годах бразилец был игроком российского ЦСКА, в составе которого стал трехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России, четырехкратным обладателем Суперкубка страны, обладателем Кубка УЕФА. Всего в составе армейцев он провел 231 матч, в которых забил 110 мячей.