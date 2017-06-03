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Второй гол Роналду в финале Лиги чемпионов стал для него 600-м в карьере

Спорт
3 июня, 23:21 UTC+3 КАРДИФФ корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Кроме того, первый гол португальца стал 500-м для "Реала" в Лиге чемпионов

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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

© EPA/DANIEL DAL ZENNARO

КАРДИФФ /Великобритания/, 3 июня. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Второй гол нападающего испанского "Реала" Криштиану Роналду в финальном матче Лиги чемпионов с итальянским "Ювентусом" стал дня него 600-м в карьере.

Финал Лиги чемпионов прошел в Кардиффе, "Реал" победил со счетом 4:1. Первый гол также на счету Роналду, он стал 500-м для "Реала" в Лиге чемпионов. Подобного показателя ранее не достигала ни одна из команд.

В составе "Реала" Роналду забил 406 голов в 394 матчах. Также он отметился 118 мячами в 292 матчах за английский "Манчестер Юнайтед" и 5 голами в 31 игре за португальский "Спортинг". В 138 встречах за сборную Португалии он забил 71 раз.

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который наравне с Роналду считается лучшим футболистом современности, забил 565 голов в 700 матчах. 507 мячей он забил в 583 играх за "Барселону" и 58 голов в 117 матчах за сборную Аргентины.

"Реал" является действующим победителем Лиги чемпионов, еще ни одному клубу не удавалось выиграть турнир два года подряд..

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