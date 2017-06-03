Российский боксер Кудряшов выиграл у Дуродолы, взяв реванш

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июня. /ТАСС/. Россиянин Дмитрий Кудряшов завоевал звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 90,71 кг и защитил "серебряный" пояс WBC. В 12-раундовом поединке в Ростове-на-Дону он выиграл у нигерийца Оланреваджу Дуродолы, техническим нокаутом в пятом раунде.

Кудряшов взял реванш у Дуродолы за поражение в поединке, который состоялся 4 ноября 2015 года в Казани. Тогда россиянин проиграл техническим нокаутом во втором раунде, потерпев первое поражение в карьере. После боя допинг-проба нигерийца дала положительный результат, однако спортсмен не был наказан.

Ход боя

В повторном поединке Кудряшов начал действовать осторожнее и не шел все время вперед, а больше времени уделял защите, действуя в основном на дальней дистанции. На первых минутах нигериец выглядел активнее соперника, но точных ударов у него было мало - Кудряшов или принимал их в блок, или отходил на безопасное расстояние. Периодически соперники взрывались разменами ударов, но в целом борьба была равной.

Во втором раунде Кудряшов уже заметно подустал, но продолжал давление. В третьем раунде Дуродола провел несколько неплохих атак, от которых россиянин вынужден был спасаться в клинчах. Нигериец чисто выиграл бы этот раунд, если бы не концовка, в которой он пошатнулся от удара, едва не упав, и спасся только благодаря гонгу.

Затем африканец восстановился и снова потревожил Кудряшова опасными ударами, однако россиянин нашел в себе силы на ответ и отправил соперника в нокдаун в середине раунда. Кудряшов в оставшееся до гонга время не сумел развить успех, но в пятом раунде снова отправил Дуродолу в нокдаун. Через некоторое время нигериец упал от удара на канаты, и судья принял решение остановить поединок.

На счету 31-летнего Кудряшова теперь 21 победа (все - нокаутом) и одно поражение. В активе 36-летнего Дуродолы 25 побед (23 - нокаутом) и четыре поражения.

Кудряшов благодаря этой победе получил право провести бой с чемпионом мира WBC Майрисом Бриедисом из Латвии.