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Кудряшов: боксер Дуродола показал себя парнем с крепкой головой, но кулак нашел свою цель

Спорт
4 июня, 0:31 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 4, июня. /ТАСС

Россиянин победил нигерийца в бое-реванше техническим нокаутом

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июня. /ТАСС/. Нигериец Оланреваджу Дуродола в бою с российским боксером Дмитрием Кудряшовым показал себя "парнем с крепкой головой". Об этом журналистам после поединка заявил Кудряшов.

Кудряшов победил Дуродолу в бое-реванше, который состоялся 3 июня в Ростове-на-Дону, техническим нокаутом. Он трижды свалил соперника с ног: один раз в четвертом раунде и дважды - в пятом, после чего нигерийский боксер не смог продолжить бой. Победив Дуродолу, 31-летний Кудряшов защитил титул WBC Silver.

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"Все раунды пролетели как одна минута, и я, в принципе, не чувствовал времени. Я долго готовился к этому, мне нужен был просто момент, чтобы ударить соперника. Но Дуродола оказался парнем с довольно крепкой головой. Немножко поразбивал руки, но все-таки кулак нашел свою цель", - рассказал Кудряшов.

На вопрос о предстоящих планах Кудряшов не ответил: "Ребят, дайте хоть помыться, прежде чем говорить о следующих боях".

По словам Кудряшова, ему очень помогла поддержка земляков. "У Дуродолы просто не было шансов, дома и стены помогают, конечно, я чувствовал поддержку. Из Волгодонска приехало несколько автобусов. Это говорит о том, что в моем родном городе наверняка меня любят. И я не имел права здесь проигрывать", - сказал боксер.

Кудряшов проиграл Дуродоле техническим нокаутом 4 ноября 2015 года в Казани. После поединка допинг-проба нигерийца дала положительный результат, однако спортсмен не был наказан. Позже стороны договорились о бое-реванше. Изначально поединок должен был состоятся 20 мая, но команда Дуродолы попросила перенести дату поединка.

Теперь на счету 36-летнего Дуродолы 25 побед (23 - нокаутом) и четыре поражения. В активе 31-летнего Кудряшова по прозвищу Русская кувалда 21 победа (все - нокаутом) и одно поражение.

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