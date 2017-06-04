Несколько болельщиков "Ювентуса" пострадали в давке в Турине

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МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Несколько болельщиков итальянского футбольного клуба "Ювентус" пострадали в давке при просмотре финального матча Лиги чемпионов против испанского "Реала" в Турине. Об этом сообщает портал Football Italia.
В субботу "Ювентус" в финале Лиги чемпионов, который прошел в Кардиффе, проиграл "Реалу" со счетом 1:4. Около 20 тысяч болельщиков собрались посмотреть игру на площади в Турине. После третьего гола "Реала" неизвестный в толпе взорвал петарду, спровоцировав панику. В результате давки несколько человек получили незначительные травмы.
"Реал" стал первым клубом, дважды подряд одержавшим победу в Лиге чемпионов, которая в 1992 году пришла на смену Кубку европейских чемпионов. "Ювентус" в седьмой раз уступил в финале главного еврокубка, что является антирекордом турнира.
BREAKING: There has been an explosion in the fan park in Turin where fans were watching the Champions League final pic.twitter.com/PEdfV1ghOE— Premier League (@Premierfanpage) 3 июня 2017 г.