Рябинский: боксер Кудряшов в некоторых эпизодах боя с Дуродолой заставил понервничать

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июня. /ТАСС/. Российский боксер Дмитрий Кудряшов заставил понервничать своих болельщиков во время боя-реванша против нигерийца Оланреваджу Дуродолы. Такое мнение журналистам высказал глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.
Кудряшов победил Дуродолу 3 июня в Ростове-на-Дону техническим нокаутом.
"Все хорошо, прошлое поражение было, мягко говоря, очень неожиданным, мы уже привыкли, что у Димы соперники "падают" в первые 15-20 секунд первого раунда. Сейчас уже можно расслабиться, хотя Кудряшов заставил, если честно, понервничать в паре эпизодов. Об этом мы еще пообщаемся с ним", - сказал Рябинский.
Он также подчеркнул, что российский боксер очень тщательно готовился к этому бою. "У нас была такая мужская договоренность, мы "охотились" за этим реваншем, его было очень не просто организовать, а Дима, соответственно, усиленно готовился, чтобы обеспечить в этом реванше победу", - отметил глава промоутерской компании.
Кудряшов проиграл Дуродоле техническим нокаутом 4 ноября 2015 года в Казани. После поединка допинг-проба нигерийца дала положительный результат, однако спортсмен не был наказан. Позже стороны договорились о бое-реванше. Изначально поединок должен был состоятся 20 мая, но команда Дуродолы попросила перенести дату поединка.
Теперь на счету 36-летнего Дуродолы 25 побед (23 - нокаутом) и четыре поражения. В активе 31-летнего Кудряшова по прозвищу Русская кувалда 21 победа (все - нокаутом) и одно поражение.