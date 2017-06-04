Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рябинский: боксер Кудряшов в некоторых эпизодах боя с Дуродолой заставил понервничать

Спорт
4 июня, 1:30 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 4, июня. /ТАСС

Глава промоутерской компании "Мир бокса" высказал мнение относительно победы россиянина в бое-реванше

Поделиться
Материал из 1 страницы
Андрей Рябинский

Андрей Рябинский

© Валерий Шарифулин/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июня. /ТАСС/. Российский боксер Дмитрий Кудряшов заставил понервничать своих болельщиков во время боя-реванша против нигерийца Оланреваджу Дуродолы. Такое мнение журналистам высказал глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

Кудряшов победил Дуродолу 3 июня в Ростове-на-Дону техническим нокаутом.

Смотрите также
Дмитрий Кудряшов

Российский боксер Кудряшов выиграл у Дуродолы, взяв реванш

"Все хорошо, прошлое поражение было, мягко говоря, очень неожиданным, мы уже привыкли, что у Димы соперники "падают" в первые 15-20 секунд первого раунда. Сейчас уже можно расслабиться, хотя Кудряшов заставил, если честно, понервничать в паре эпизодов. Об этом мы еще пообщаемся с ним", - сказал Рябинский.

Он также подчеркнул, что российский боксер очень тщательно готовился к этому бою. "У нас была такая мужская договоренность, мы "охотились" за этим реваншем, его было очень не просто организовать, а Дима, соответственно, усиленно готовился, чтобы обеспечить в этом реванше победу", - отметил глава промоутерской компании.

Кудряшов проиграл Дуродоле техническим нокаутом 4 ноября 2015 года в Казани. После поединка допинг-проба нигерийца дала положительный результат, однако спортсмен не был наказан. Позже стороны договорились о бое-реванше. Изначально поединок должен был состоятся 20 мая, но команда Дуродолы попросила перенести дату поединка.

Теперь на счету 36-летнего Дуродолы 25 побед (23 - нокаутом) и четыре поражения. В активе 31-летнего Кудряшова по прозвищу Русская кувалда 21 победа (все - нокаутом) и одно поражение.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
10
Акинфеев тренируется отдельно от основной группы сборной России по футболу
6
Борцы "Самбо-70" провели показательные поединки на вертолетной площадке в Тихом океане
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Автомобиль наехал на пешеходов на Лондонском мосту
2
На юге Германии афганский мигрант убил в приюте для беженцев ребенка из РФ
3
Тимошенко уверена, что Украину могут спасти только перевыборы
4
В центре Москвы в результате стрельбы ранен мужчина
5
Путин предлагал Клинтону рассмотреть вариант вступления РФ в НАТО
6
Нил Ушаков: латышские партии разыгрывали этническую карту на выборах в думу Риги
7
Власти Москвы открыли информацию по голосованию о реновации
Темы дня
Загрузка...
Реклама