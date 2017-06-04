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Зидан заявил, что останется на посту главного тренера "Реала"

Спорт
4 июня, 2:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июня. /ТАСС

Наставник мадридцев не намерен покидать команду

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Зинедин Зидан

Зинедин Зидан

© EPA/ANDY RAIN

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заявил, что продолжит возглавлять команду в будущем сезоне. Об этом он сказал на пресс-конференции после финального матча Лиги чемпионов, слова специалиста передает AFP.

В субботу "Реал" разгромил "Ювентус" со счетом 4:1 и второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Встреча прошла в Кардиффе на стадионе "Миллениум".

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"Я очень рад, о большем мы не могли и мечтать, мы играли против великолепной команды, шансы на победу были равны. Во второй половине встречи мы стали оказывать давление на соперника, прибавили с точки зрения "физики". Ключом к успеху стало то, что все игроки "Реала" чувствуют себя по-настоящему полезными, взаимопонимание было просто на фантастическом уровне", - сказал Зидан.

"Я люблю футбол и могу сказать, что мне очень повезло возглавлять эту команду. Не буду утверждать, что останусь в "Реале" на всю жизнь, но у меня еще год контракта и я продолжу работать с командой в следующем сезоне. Я люблю клуб всем сердцем, в следующем году нам будет еще сложнее, придется приложить еще больше усилий, чтобы повторить успех. Сегодня мы были сильны и можем утверждать, что заслужили победу в Лиге чемпионов", - сказал тренер.

Зидан возглавил "Реал" в январе 2016 года, он стал первым тренером в истории Лиги чемпионов, которому удалось второй год подряд привести команду к победе в турнире. Также мадридцы в прошедшем сезоне выиграли национальный чемпионат.

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