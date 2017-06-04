Президент "Реала" заявил, что Зидан может остаться в клубе навсегда

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МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Президент мадридского футбольного клуба "Реал" Флорентино Перес заявил, что главный тренер команды Зинедин Зидан может провести в клубе всю жизнь. Об этом он рассказал в эфире радиостанции Cadena Ser.
В субботу "Реал" разгромил "Ювентус" в финале Лиги чемпионов со счетом 4:1.
"Зидан может оставаться в "Реале" всю жизнь. Каждый поклонник клуба благодарен ему. Когда он впервые попал в "Реал" в 2001 году, он был лучшим игроком в мире, теперь он лучший тренер мира. Он возглавляет команду 17 месяцев, но уже добился многого", - сказал Перес.
Зидан возглавил "Реал" в январе 2016 года, он стал первым тренером в истории Лиги чемпионов, которому удалось второй год подряд привести команду к победе в турнире. Также мадридцы в прошедшем сезоне выиграли национальный чемпионат.