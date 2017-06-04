Королевская монополия: "Реал" вновь стал победителем Лиги чемпионов

КАРДИФФ /Великобритания/, 4 июня. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Мадридский "Реал" вновь стал лучшим клубом Европы, одолев в финале Лиги чемпионов туринский "Ювентус". Звездная испанская команда под руководством прославленного игрока, а теперь и тренера Зинедина Зидана уже второй год подряд оставляет позади всех своих соперников, и есть все основания полагать, что в условиях сложившейся за последние годы в европейском футболе финансовой системе "Реалу" и в следующем сезоне оказать ощутимое сопротивление сможет считанное число соперников.

Атака превзошла оборону

Финальный матч между "Реалом" и "Ювентусом" прошел в субботу в Кардиффе на одном из самых вместительных стадионов планеты, "Миллениуме", и завершился со счетом 4:1. В составе победителей дублем отметился Криштиану Роналду (20-я, 64-я минуты), также голы на счету Карлоса Каземиро (61) и Марко Асенсио (90). У проигравших отличился Марио Манджукич (27).

Впервые решающий матч европейского турнира прошел в замкнутом пространстве - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на правах организатора встречи посчитал, что после серии террористических атак безопаснее будет провести матч под крышей. Такое решение только добавило игре эмоций, поскольку поддержка болельщиков ощущалась сильнее обычного.

Сама игра обещала противостояние не просто двух команд, но и двух моделей игры: обладавшему лучшей атакой турнира "Реалу" противостояла лучшая оборона - на пути к финалу "Ювентус" пропустил всего три мяча.

На решающий матч прочности уже не хватило. Точнее, не хватило на вторую его часть. В первом тайме туринцам удавалось играть с соперником на равных, они регулярно создавали моменты у чужих ворот, так что ответный гол Марио Манджукича, который наверняка войдет в десятку лучших результативных ударов финалов Лиги чемпионов, вполне вытекал из хода игры.

Но после перерыва ситуация на поле кардинальным образом поменялась: мадридская команда сумела отодвинуть игру от своих ворот и ближе к середине тайма благодаря двум результативным атакам фактически похоронила шансы "Ювентуса" на победу. "Старая синьора" в итоге проиграла седьмой финал главного еврокубка, обновив свой собственный антирекорд. Уступил "Ювентус" и в финале 1998 года, когда также противостоял "Реалу" (0:1). Последний раз туринский клуб побеждал в Лиге чемпионов в 1996 году.

Роналду помешал Буффону сравняться с Яшиным

Главным героем встречи стал Роналду. 32-летний португалец последние два сезона вместе с партнерами по команде завоевывает чуть ли не все возможные трофеи, в том числе и на уровне национальных команд (прошлогодняя победа в чемпионате Европы), не стал исключением и нынешний финал Лиги чемпионов. Символично, что каждый из его двух голов оказался знаковым со статистической точки зрения. Первый стал 500-м для "Реала" в Лиге чемпионов. Второй позволил португальцу обогнать форварда "Барселоны" Лионеля Месси в гонке бомбардиров текущего розыгрыша турнира (12) и стал 600-м в карьере.

Неудивительно, что именно Роналду был признан лучшим игроком матча, приз ему вручил бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон, под руководством которого португалец сумел вырасти в футболиста экстра-класса. Примечательно, что первый трофей Роналду выиграл именно на "Миллениуме". В финале Кубка Англии сезона-2003/04 МЮ одолел "Миллуолл".

В финале Лиги чемпионов Роналду противостоял его главный конкурент за звание лучшего игрока мира 2017 года - голкипер туринской команды Джанлуиджи Буффон. До этого чести получить "Золотой мяч" удостаивался только один вратарь - Лев Яшин. В этом сезоне у 39-летнего чемпиона мира был великолепный шанс составить компанию легендарному советскому вратарю ("Ювентус" выиграл чемпионат и Кубок Италии), однако четыре пропущенных мяча в финале Лиги чемпионов, два из которых - от прямого конкурента, вряд ли дадут основания назвать Буффона лучшим игроком сезона.

Финансовый вопрос

"Реал" выиграл все шесть финалов Лиги чемпионов, в которых принимал участие. Причем нынешняя победа стала для клуба третьей за последние четыре года. Интересно, что такая частота побед одного из самых богатых и популярных клубов мира коррелирует с внедрением в финансового "фэйр-плей", который с 2013 года требует от клубов, чтобы те подтверждали свою безубыточность. Клубам разрешено тратить за расчетный период (три года) лишь на €5 миллионов больше, чем они зарабатывают.

С одной стороны, стремление УЕФА обеспечить стабильное финансирование клубов позволит тем избегать чрезмерных трат, с другой - формирует число богатых клубов, которые априори будут иметь значительно больше возможностей пригласить высококлассных игроков, чем их соперники, не обладающие схожим числом болельщиков, спонсоров и иными источниками заработка.

Поэтому получается, что в последние годы борьбу за главный трофей ведут практически одни и те же клубы, создать им конкуренцию пока не удается.

Разумеется, это не умаляет заслуг Зидана и его команды, однако по факту для того же "Реала" настоящая борьба в Лиге чемпионов начинается только с плей-офф.

"Реал" выиграл Кубок европейских чемпионов/Лигу чемпионов в рекордный 12-й раз, ранее это удавалось мадридскому клубу в 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014 и 2016 годах. Лига чемпионов пришла на смену Кубку европейских чемпионов в 1992 году, и "Реал" стал первым клубом, который выиграл ее дважды подряд.

В следующем году финал Лиги чемпионов пройдет на Олимпийском стадионе в Киеве.