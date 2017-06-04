Сборная России победила команду Грузии и вышла в полуфинал этапа ЧЕ по регби-7

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России по регби-7 со счетом 22:14 одержала победу над командой Грузии в четвертьфинале этапа чемпионата Европы в рамках серии Гран-при, который проходит в Москве.

Россияне не потерпели ни одного поражения на турнире. В групповом раунде сборная России одержала три победы из трех возможных.

В полуфинале российские регбисты сыграют с победителем другого четвертьфинального матча, в котором встретятся сборные Португалии и Ирландии. Полуфинал с участием российской команды начнется позднее в воскресенье в 14:21 мск.

Мужская сборная России является трехкратным чемпионом Европы по регби-7. Помимо первого места в 2016 году, российская команда становилась победителем первенства в 2007 и 2009 годах.

Московский этап чемпионата Европы в рамках серии Гран- при завершится 4 июня.