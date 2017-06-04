Сборная России победила команду Грузии и вышла в полуфинал этапа ЧЕ по регби-7

Число погибших в результате теракта в Лондоне увеличилось до семиМеждународная панорама 4 июня, 11:35
Лейбористская партия приостановила избирательную кампанию в связи с терактами в ЛондонеМеждународная панорама 4 июня, 11:30
Число погибших в результате стрельбы под Тверью увеличилось до девятиПроисшествия 4 июня, 11:09
Путин выразил соболезнования народу Великобритании в связи с терактом в ЛондонеОбщество 4 июня, 10:59
Сборная России победила команду Грузии и вышла в полуфинал этапа ЧЕ по регби-7Спорт 4 июня, 10:55
Как "Аврора" не стала "Юноной": малоизвестные факты о легендарном крейсереАрмия и ОПК 4 июня, 10:00
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человекМеждународная панорама 4 июня, 9:48
Теракт в Великобритании: что известно об инциденте на Лондон-бриджМеждународная панорама 4 июня, 9:27
Путин ответит на вопросы россиян в ходе "Прямой линии" 15 июняПолитика 4 июня, 8:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России по регби-7 со счетом 22:14 одержала победу над командой Грузии в четвертьфинале этапа чемпионата Европы в рамках серии Гран-при, который проходит в Москве.
Россияне не потерпели ни одного поражения на турнире. В групповом раунде сборная России одержала три победы из трех возможных.
В полуфинале российские регбисты сыграют с победителем другого четвертьфинального матча, в котором встретятся сборные Португалии и Ирландии. Полуфинал с участием российской команды начнется позднее в воскресенье в 14:21 мск.
Мужская сборная России является трехкратным чемпионом Европы по регби-7. Помимо первого места в 2016 году, российская команда становилась победителем первенства в 2007 и 2009 годах.
Московский этап чемпионата Европы в рамках серии Гран- при завершится 4 июня.