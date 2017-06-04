Огневой центр в парке "Патриот" позволит обеспечить безопасность соревнований по стрельбе

КУБИНКА, 4 июня. /ТАСС/. Многофункциональный огневой центр в парке "Патриот" позволяет полностью обеспечить безопасность стрельбы из длинноствольного нарезного оружия. Об этом сообщил председатель центрального совета Федерации практической стрельбы России Анатолий Кондрух.

"Существуют очень жесткие правила безопасности при стрельбе из длинноствольного нарезного оружия. Высочайшие требования к стрельбищам обеспечить не так просто, стрелковый комплекс парка "Патриот" позволяет это сделать", - сказал он на пресс-конференции, посвященной началу первого чемпионата мира по практической стрельбе из карабина.

По словам Кондруха, сегодня 102 страны мира развивают этот вид спорта. При этом еще 10 стран подали заявки в Международную конфедерацию по практической стрельбе.

"Получить право проведения чемпионата мира - это, конечно, престижно, если на это претендуют сто стран. Мы гордимся тем, что Россия получила право провести этот чемпионат", - подчеркнул Кондрух.

Он добавил, что в новейшей истории было проведено уже два десятка соревнований по стрельбе из пистолета и 15 из ружья. Чемпионат мира по практической стрельбе из карабина проходит впервые.