Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Огневой центр в парке "Патриот" позволит обеспечить безопасность соревнований по стрельбе

Спорт
4 июня, 12:50 UTC+3 КУБИНКА КУБИНКА 4, июня. /ТАСС

Председатель центрального совета Федерации практической стрельбы России Анатолий Кондрух заявил, что в новейшей истории было проведено уже два десятка соревнований по стрельбе из пистолета

Поделиться
Материал из 1 страницы

КУБИНКА, 4 июня. /ТАСС/. Многофункциональный огневой центр в парке "Патриот" позволяет полностью обеспечить безопасность стрельбы из длинноствольного нарезного оружия. Об этом сообщил председатель центрального совета Федерации практической стрельбы России Анатолий Кондрух.

Смотрите также

В парке "Патриот" создан огневой центр для тренировок со стрелковым оружием

"Существуют очень жесткие правила безопасности при стрельбе из длинноствольного нарезного оружия. Высочайшие требования к стрельбищам обеспечить не так просто, стрелковый комплекс парка "Патриот" позволяет это сделать", - сказал он на пресс-конференции, посвященной началу первого чемпионата мира по практической стрельбе из карабина.

По словам Кондруха, сегодня 102 страны мира развивают этот вид спорта. При этом еще 10 стран подали заявки в Международную конфедерацию по практической стрельбе.

"Получить право проведения чемпионата мира - это, конечно, престижно, если на это претендуют сто стран. Мы гордимся тем, что Россия получила право провести этот чемпионат", - подчеркнул Кондрух.

Он добавил, что в новейшей истории было проведено уже два десятка соревнований по стрельбе из пистолета и 15 из ружья. Чемпионат мира по практической стрельбе из карабина проходит впервые.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Первый ЧМ по практической стрельбе из карабина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
14
Более 1,5 тыс. человек пострадали в давке в Турине после просмотра финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
10
Акинфеев тренируется отдельно от основной группы сборной России по футболу
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: последняя жертва конфликта под Тверью была убита после отказа копать себе могилу
2
В Казани задержанный за хулиганство выпал из полицейской машины и скончался
3
Парламент Молдавии отказался заслушать правительство о высылке российских дипломатов
4
Теракт в центре Лондона. Хроника событий
5
Выжившая при стрельбе под Тверью вызвала полицию
6
Журнал The New Times закрывает бумажную версию
7
Экс-начальник подмосковного управления Росгвардии Лаушкин объявлен в розыск
Темы дня
Загрузка...
Реклама