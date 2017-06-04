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Огневой центр в парке "Патриот" будет доступен всем желающим

Спорт
4 июня, 12:47 UTC+3 КУБИНКА область/ 4, июня. /ТАСС

Президент Федерации практической стрельбы России Виталий Крючин отметил, что в огневом центре "Патриота" соблюдена "вся идеология практической стрельбы"

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© Александр Рюмин/ТАСС

КУБИНКА /Московская область/, 4 июня. /ТАСС/. Многофункциональный огневой центр в парке "Патриот" будет использоваться не только для боевой подготовки, но и для любительских стрельб гостей парка. Об этом сообщил директор парка "Патриот" Сергей Мирошниченко.

"В этом году у нас запланировано более тысячи практических мероприятий. Чемпионат по практической стрельбе из карабина - одно из знаковых. Многофункциональный огневой центр будет использоваться и в интересах личного состава по боевой подготовке, и для проведения различных соревнований", - сказал он на пресс-конференции, посвященной началу Первого чемпионата мира по практической стрельбе из карабина.

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По словам Мирошниченко, в администрацию парка "Патриот" уже поступило достаточное количество предложений по проведению различных мероприятий региональных организаций и других структур. "Огневой центр органично вписался в структуру парка "Патриот". Он будет приносить радость и удовольствие нашим посетителям, можно будет приезжать сюда с семьями, в том числе пострелять", - сказал Мирошниченко.

В свою очередь, президент Федерации практической стрельбы России Виталий Крючин отметил, что в огневом центре "Патриота" соблюдена "вся идеология практической стрельбы". "Поражает дальновидность и мудрость министра обороны, который дал команду создать этот центр. Все хотят честной открытой борьбы, и все спортсмены ее получат", - резюмировал он.

Председатель Международной конфедерации практической стрельбы Ник Алексакос отметил, что построенный в "Патриоте" центр является одним из самых больших и высокотехнологичных в мире объектов подобного типа.

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