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Сорокин: работы по подготовке газона на стадионе "Санкт-Петербург" идут по графику

Спорт
4 июня, 13:31 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

По словам генерального директора оргкомитета "Россия-2018", сейчас идет прошивка нового газона

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© Вячеслав Евдокимов/"Зенит"

МОСКВА, 4 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Работы по подготовке газона на стадионе "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") идут по графику. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Газон в Санкт-Петербурге уже уложен, идет прошивка. У нас срок 10 июня, потому что потом еще будет репетиция церемонии открытия (Кубка конфедераций). Прошивка идет по графику, отставания нет"", - сказал собеседник ТАСС.

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Укладка нового газона на стадионе "Санкт-Петербург" завершена

Ранее администрация города сообщила, что все работы по установке нового газона на стадионе завершатся 12-13 июня, они будут выполнены за счет футбольного клуба "Зенит". Решение об обновлении газона петербургской арены было принято 19 мая. Техническое задание было разработано ФК "Зенит".

Первый матч на стадионе "Санкт-Петербург", вмещающем 68 тысяч зрителей, состоялся 22 апреля, это была игра чемпионата России, в которой "Зенит" со счетом 2:0 обыграл екатеринбургский "Урал". 7 мая на новой арене прошла вторая игра, в которой "Зенит" потерпел поражение от грозненского "Терека" (0:1). Третий тестовый матч между "Зенитом" и "Краснодаром" на стадионе не состоялся в связи с неудовлетворительным качеством поля, игру перенесли на стадион "Петровский". Планировалось, что данное решение позволит полностью подготовить поле "Санкт-Петербурга" к матчам Кубка конфедераций и уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки.

Стадион "Санкт-Петербург" примет четыре матча Кубка конфедераций, в том числе игру открытия и финал. Турнир, матчи которого также пройдут в Москве, Казани и Сочи, пройдет с 17 июня по 2 июля.

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Мутко надеется, что газон на стадионе "Санкт-Петербург" будет готов ко 2 июня

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