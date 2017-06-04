Горбатенко: ЧМ по практической стрельбе из карабина повысит культуру обращения с оружием

КУБИНКА /Московская область/, 4 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Проведение в России такого масштабного турнира, как чемпионат мира по практической стрельбе из карабина, поможет повысить культуру обращения с боевым оружием среди населения. Такое мнение журналистам высказал заместитель начальника Управления боевой подготовки Министерства обороны РФ, генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

Первый чемпионат мира по практической стрельбе из карабина пройдет в подмосковной Кубинке в парке "Патриот" с 4 по 11 июня. Его участниками станут 850 спортсменов из 39 стран.

"Мы счастливы, что турнир проходит в России на территории Министерства обороны. Мы в кратчайшие сроки подготовили и ввели в строй уникальное сооружение - многофункциональный огневой центр. По своим масштабам он не имеет аналогов в мире, и его возможности самые широкие. Он будет в полной мере соответствовать для проведения различных мероприятий как днем, так и ночью. Этот турнир направлен на повышение культуры обращения с оружием, и мы рады, что большое число граждан стремится овладеть различными его видами", - сказал Горбатенко.

Председатель центрального совета Федерации практической стрельбы России Анатолий Кондрух отметил, что Россия получила право проведения такого турнира в большой конкуренции. "Получить право проведения чемпионата мира как самого важного стрелкового события, конечно, престижно. 100 стран на него претендовало, и это здорово, чти именно Россия получила это право. Такой турнир проводится впервые, потому что есть очень жесткие правила безопасности, которым как раз и соответствует огневой центр в парке "Патриот", - заявил он.

"Начиная с 1999 года мы развиваем практическую стрельбу, и тогда тяжело было представить, что через 18 лет нам дадут это право, но мы к этому стремились", - добавил Кондрух.

Соревнования будут проходить в многофункциональном огневом центре, в состав которого входит 32 стрелковые галереи, включая девять галерей длиной 50 метров для стрельбы из пистолета, 21 галерею длиной 300 метров и три галереи для стрельбы на большие дальности (до 1200 метров), а также стрелковое поле с возможностью стрельбы на 360 градусов и крытый стрелковый клуб.