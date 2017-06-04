Футболист "Спартака-2" Мелкадзе перешел в "Тосно" на правах аренды

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МОСКВА, 4 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Тосно" арендовал на сезон-2017/18 нападающего московского "Спартака-2" Георгия Мелкадзе. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.
"Какая-то определенность с новыми футболистами уже есть, но пока не у всех подписаны контракты. Планируем взять человек шесть-семь. Могу сказать, что Мелкадзе подписал с нами договор на один год с 4 июня, он перешел в аренду. Также подписали Аслана Дудиева", - сказал Матюшенко.
Мелкадзе является воспитанником "Спартака" и с 2014 года выступает за вторую команду красно-белых. В прошедшем сезоне 20-летний нападающий сыграл за "Спартак-2" 26 матчей в первенстве Футбольной национальной лиги, в которых забил 11 голов. За первую команду он провел одну встречу Кубка России, матч Лиги Европы, а также неоднократно попадал в заявку на игру.
По итогам сезона-2016/17 клуб "Тосно" (Ленинградская область) вышел в Российскую футбольную премьер-лигу, заняв вторую строчку в первенстве Футбольной национальной лиги.