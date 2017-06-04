ФК "Тосно" подпишет новый контракт с тренером Парфеновым 12 июня

МОСКВА, 4 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Тосно" подпишет новые контракты с тренерским штабом Дмитрия Парфенова 12 июня. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.

"Пока что сроки контракта мы с тренерским штабом не обсуждали. Команда сегодня улетает в Москву на сбор. Думаю, числа 12-го мы этот вопрос закроем, весь тренерский штаб точно остается, плюс мы подписываем еще нового тренера по физподготовке", - сказал Матюшенко.

По итогам сезона-2016/17 клуб "Тосно" (Ленинградская область) под руководством Парфенова вышел в высшую лигу, заняв вторую строчку в первенстве Футбольной национальной лиги. Первый летний учебно-тренировочный сбор клуб проведет с 4 по 9 июня.