СМИ: футболист "Атлетико" Гризманн не покинет клуб этим летом

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МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Французский нападающий испанского "Атлетико" Антуан Гризманн принял решение остаться в клубе еще как минимум на сезон. Об этом сообщает британская газета The Telegraph, со ссылкой на слова самого игрока в эфире французского телеканала Telefoot.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию "Атлетико" на запрет регистрировать новых игроков в связи с нарушением регламента при заявке несовершеннолетних футболистов. Таким образом, мадридский клуб не сможет покупать новых игроков в летнее трансферное окно.
"CAS наложил санкции на клуб. Я решил остаться в команде. Мы провели хороший сезон, надеюсь, мы сможет подписать несколько хороших игроков в январе. Это тяжелый момент для моего клуба, для моих партнеров, это был бы удар ниже пояса - уйти из команды сейчас", - заявил Гризманн.
Ранее в СМИ появилась информация, что 26-летний француз может перейти в английский "Манчестер Юнайтед". Сам футболист оценивал свои шансы на переход в МЮ как "6 из 10".
В прошедшем сезоне Гризманн провел 53 матча за "Атлетико", забив 26 мячей и отдав 12 голевых передач.