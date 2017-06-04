Рогозин: занятия практической стрельбой прививают людям уважительное отношение к оружию

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, открывая первый международный чемпионат по практической стрельбе из карабина, заявил, что занятие этим спортом прививают людям должное уважение к оружию.

"Я хочу пожелать всем хорошего настроения, здорового состязания, ради того, чтобы развивать этот замечательный вид спорта - практическую стрельбу, которая прививает людям не только точность, мужество и уверенность, но еще самое главное: безопасное и уважительное отношение к оружию", - пожелал он участникам на церемонии открытия.

По словам Рогозина, очень важно, что этот чемпионат состоялся. "Мы старались предусмотреть все детали, все нюансы подготовки столь важного мероприятия, где задействовано большое количество видов огнестрельного оружия, - отметил он. - Я хочу поблагодарить Министерство обороны РФ, организаторов этого чемпионата здесь в парке "Патриот", где представлена наша российская оборонная техника, я хочу поблагодарить МВД, Росгвардию, тех, кто обеспечивал безопасность обращения с оружием всеми делегациями, которые приехали и будут участвовать в этом чемпионате".

Вице-премьер пожелал российской команде победы на соревнованиях.