Иностранные участники высоко оценивают организацию чемпионата мира по стрельбе в Кубинке

КУБИНКА /Московская область/, 4 июня. /ТАСС/. Стартующий в парке "Патриот" первый чемпионат мира по практической стрельбе из карабина призван сплотить международное спортивное сообщество, иностранные гости приняты российской стороной на высоком уровне, рассказал журналистам глава австрийской команды Марио Кнерингер. Соревнования проходят с 4 по 11 июня.

"То, что мы видим сегодня, - это потрясающе: большой комплекс, прекрасные стрелковые полигоны, российская сторона очень хорошо нас принимает, мы гордимся тем, что участвуем в этом чемпионате", - сказал он.

Австрийский стрелок выразил сожаление, что правительство его страны в последний момент запретило вывоз спортивных карабинов в Россию, однако это не помешало команде принять участие в соревнованиях.

"Сегодня нам предоставил один карабин наш старый друг из венгерской команды, один карабин от "Калашникова" и еще одно оружие нам предоставила южноафриканская команда. Это и есть спорт, когда люди со всего мира собираются вместе и помогают друг другу", - сказал Кнерингер.

В свою очередь член сборной Испании Гуахо Хосе Родригес также отметил качество организации мероприятия и выразил надежду, что весь чемпионат пройдет на таком же заданном в первый день соревнований высоком уровне.

"Все организовано на очень высоком уровне. Организация, инфраструктура - все просто прекрасно. Мы еще не знаем, как пройдет чемпионат и какое место мы займем, но мы сделаем все, что в наших силах, и надеемся на лучшее", - сказал он.